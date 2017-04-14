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14 апреля 2017, 20:12 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Седов победил на ЧР на дистанции 50 м кролем и отобрался на ЧМ вместе с Морозовым

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Евгений Седов победил на дистанции 50 метров кролем на чемпионате России по плаванию в Москве и отобрался на чемпионат мира.

Седов в пятницу проплыл дистанцию с результатом 21,74 секунды, опередив на 0,02 секунды Владимира Морозова. Оба спортсмена превзошли отборочный норматив, который составляет 22,07 секунды. Третий результат у Сергея Фесикова (22,14).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.
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