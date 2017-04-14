Седов победил на ЧР на дистанции 50 м кролем и отобрался на ЧМ вместе с Морозовым

Седов в пятницу проплыл дистанцию с результатом 21,74 секунды, опередив на 0,02 секунды Владимира Морозова. Оба спортсмена превзошли отборочный норматив, который составляет 22,07 секунды. Третий результат у Сергея Фесикова (22,14).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.