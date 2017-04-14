Егор Куимов победил на ЧР на дистанции 100 м баттерфляем, но не отобрался на ЧМ

Куимов в пятницу проплыл дистанцию с результатом 51,97 секунды, что на 0,33 секунды медленнее отборочного норматива чемпионата мира. Вторым стал Александр Попков (52,18), третьим — Евгений Коптелов (52,24).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы. Победитель на этой дистанции даже без норматива рассматривается как кандидат в команду на комбинированные эстафеты.