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14 апреля 2017, 20:19 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Егор Куимов победил на ЧР на дистанции 100 м баттерфляем, но не отобрался на ЧМ

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Егор Куимов победил на чемпионате России по плаванию в Москве на дистанции 100 метров баттерфляем, но не смог отобраться на чемпионат мира.

Куимов в пятницу проплыл дистанцию с результатом 51,97 секунды, что на 0,33 секунды медленнее отборочного норматива чемпионата мира. Вторым стал Александр Попков (52,18), третьим — Евгений Коптелов (52,24).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы. Победитель на этой дистанции даже без норматива рассматривается как кандидат в команду на комбинированные эстафеты.
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