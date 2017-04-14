Светлана Чимрова победила на ЧР на дистанции 50 м баттерфляем, но не отобралась на ЧМ
МОСКВА, 14 апр —
Р-Спорт. Светлана Чимрова одержала победу на дистанции 50 м в плавании баттерфляем на чемпионате России в Москве, но не смогла отобраться на чемпионат мира.
Чимрова проплыла дистанцию с результатом 26,02 секунды, что на 0,11 секунды медленнее отборочного норматива. Второй стала Наталья Ловцова (26,71), третьей — Мария Каменева (26,72).
Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.
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