Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/29434856/
14 апреля 2017, 20:19 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Светлана Чимрова победила на ЧР на дистанции 50 м баттерфляем, но не отобралась на ЧМ

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Светлана Чимрова одержала победу на дистанции 50 м в плавании баттерфляем на чемпионате России в Москве, но не смогла отобраться на чемпионат мира.

Чимрова проплыла дистанцию с результатом 26,02 секунды, что на 0,11 секунды медленнее отборочного норматива. Второй стала Наталья Ловцова (26,71), третьей — Мария Каменева (26,72).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Еще 7 новостей  Все новости
14 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Балерина из Большого: откровенные фото любви фигуриста Жиганшина