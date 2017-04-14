Пловец Михаил Довгалюк победил на дистанции 200 м вольным стилем на ЧР в Москве
МОСКВА, 14 апр —
Р-Спорт. Михаил Довгалюк выиграл в плавании на дистанции 200 м вольным стилем на чемпионате России, который проходит в Москве.
Довгалюк в пятницу проплыл 200 м за 1 минуту 46,89 секунды. Вторым стал Александр Красных (1 минута 47,14 секунды), третий результат у Данилы Козлова (1.47,16).
Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.
Довгалюк и Красных проплыли 200 м медленнее заявленного норматива, который составляет 1 минуту 46,85 секунды, и не квалифицировались на чемпионат мира на этой дистанции. При этом они квалифицировались в эстафету 4×200 м вольным стилем.
В качестве кандидатов в эту эстафетную команду будут рассматриваться спортсмены, занявшие 3-е и 4-е места на этой дистанции — Козлов и Никита Лобинцев (1.47,81).
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