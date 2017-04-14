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14 апреля 2017, 19:44 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Виктория Андреева победила на ЧР в Москве на дистанции 200 м в плавании комплексом

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Виктория Андреева победила на чемпионате России в Москве на дистанции 200 м в плавании комплексом.

Андреева проплыла 200 комплексом с результатом 2 минуты 11,75 секунды. Второй стала Юлия Ефимова (2.12,53), третьей — Кристина Вершинина (2.15,58).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы — 2.11,53. Условия отбора не выполнила ни одна участница заплыва.
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