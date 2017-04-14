Ефимова победила на ЧР на 100-метровке брассом с лучшим результатом сезона в мире
МОСКВА, 14 апр —
Р-Спорт. Трехкратная медалистка Олимпийских игр Юлия Ефимова победила на чемпионате России в Москве на дистанции 100 м в плавании брассом, показав лучший результат сезона в мире.
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Ефимова проплыла 100 м брассом с результатом 1 минута 05,90 секунды. Второй стала Наталья Иванеева (1 минута 07,39 секунды), третьей — Дарья Чикунова (1 минута 08,67 секунды).
Предыдущий лучший результат сезона в мире принадлежал шведке Йенни Юханссон (1.06,30).
Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы — 1.07,22. Условия отбора выполнила только Ефимова.
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