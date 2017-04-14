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14 апреля 2017, 19:01 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Полина Егорова победила на ЧР в Москве на дистанции 100 м в плавании на спине

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Полина Егорова победила на чемпионате России в Москве на дистанции 100 м в плавании на спине.

Егорова проплыла 100 м на спине с результатом 1 минута 0,21 секунды. Второй стала Дарья Константиновна Устинова (1.00,29), третьей — Мария Каменева (1.00,32).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы — 1.00,09. Условия отбора не выполнила ни одна из участниц.
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Ефимова победила на ЧР на 100-метровке брассом с лучшим результатом сезона в мире

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Трехкратная медалистка Олимпийских игр Юлия Ефимова победила на чемпионате России в Москве на дистанции 100 м в плавании брассом, показав лучший результат сезона в мире.
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