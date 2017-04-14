Полина Егорова победила на ЧР в Москве на дистанции 100 м в плавании на спине

Егорова проплыла 100 м на спине с результатом 1 минута 0,21 секунды. Второй стала Дарья Константиновна Устинова (1.00,29), третьей — Мария Каменева (1.00,32).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы — 1.00,09. Условия отбора не выполнила ни одна из участниц.