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14 апреля 2017, 19:04 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Всеволод Занько победил на ЧР в Москве на дистанции 100 м в плавании брассом

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Всеволод Занько победил на дистанции 100 м в плавании брассом на чемпионате России, который проходит в Москве.

Занько проплыл 100-метровку брассом с результатом 59,66 секунды. Вторым стал Кирилл Пригода (59,71), третий результат у Ильи Хоменко (59,76).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы. Условия отбора в этом виде (59,88 секунды) выполнили Занько и Пригода, занявшие соответственно первое и второе места.
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Ефимова победила на ЧР на 100-метровке брассом с лучшим результатом сезона в мире

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Трехкратная медалистка Олимпийских игр Юлия Ефимова победила на чемпионате России в Москве на дистанции 100 м в плавании брассом, показав лучший результат сезона в мире.
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