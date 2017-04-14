Всеволод Занько победил на ЧР в Москве на дистанции 100 м в плавании брассом

Занько проплыл 100-метровку брассом с результатом 59,66 секунды. Вторым стал Кирилл Пригода (59,71), третий результат у Ильи Хоменко (59,76).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы. Условия отбора в этом виде (59,88 секунды) выполнили Занько и Пригода, занявшие соответственно первое и второе места.