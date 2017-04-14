Александр Осипенко победил на ЧР в Москве в плавании комплексом на дистанции 400 м

Осипенко в пятницу проплыл 400 м комплексом с результатом 4 минуты 16,88 секунды при нормативе 4 минуты 15,93 секунды. Вторым стал Андрей Жилкин (4.21,17), третьим — Дмитрий Горбунов (4.22,25).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.