Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/29434170/
14 апреля 2017, 18:41 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Александр Осипенко победил на ЧР в Москве в плавании комплексом на дистанции 400 м

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Александр Осипенко победил на чемпионате России в Москве в плавании комплексом на дистанции 400 м, но не смог отобраться на чемпионат мира.

Осипенко в пятницу проплыл 400 м комплексом с результатом 4 минуты 16,88 секунды при нормативе 4 минуты 15,93 секунды. Вторым стал Андрей Жилкин (4.21,17), третьим — Дмитрий Горбунов (4.22,25).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Ефимова победила на ЧР на 100-метровке брассом с лучшим результатом сезона в мире

Ефимова победила на ЧР на 100-метровке брассом с лучшим результатом сезона в мире

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Трехкратная медалистка Олимпийских игр Юлия Ефимова победила на чемпионате России в Москве на дистанции 100 м в плавании брассом, показав лучший результат сезона в мире.
Еще 7 новостей  Все новости
14 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Балерина из Большого: откровенные фото любви фигуриста Жиганшина