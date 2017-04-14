Власенко: Решение ВФП отложить вопрос о вступлении в ассоциацию было ожидаемым

Заседание президиума ВФП под руководством главы федерации четырехкратного олимпийского чемпиона Владимира Сальникова прошло в пятницу. Члены президиума постановили создать рабочую группу с целью выработки предложений о создании и деятельности Ассоциации водных видов спорта России. Итоги работы должны быть предоставлены в стратегический комитет высшего наблюдательного совета ВФП не позднее 21 мая.

«Это решение ВФП было ожидаемым, — сказал Власенко. — Президиум ВФП намеренно затягивает время, хотя создание Ассоциации водных видов спорта — лишь вопрос времени. Мы все понимаем, что появление подобной организации пойдет на благо развитию спорта и укреплению позиций России на международной арене».

«Удивляет, что поручение высшего наблюдательного совета ВФП и его руководителя Дениса Мантурова саботируется, — добавил Власенко. — Обидно, что личные интересы Владимира Сальникова стоят выше задач государства».

Ранее сообщалось, что глава высшего наблюдательного совета ВФП, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поддержал инициативу о создании объединенной ассоциации.

В состав новой ассоциации уже согласились вступить Российская федерация прыжков в воду, Федерация синхронного плавания России и Федерация водного поло России.