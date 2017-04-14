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14 апреля 2017, 10:15 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Пятеро пловцов отобрались на ЧМ по итогам четвёртого дня чемпионата России

В Москве продолжается чемпионат России по плаванию.

В четвёртый день соревнований норматив для попадания на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) выполнили пятеро спортсменов: Евгений Рылов (50 и 200 м, спина), Светлана Чимрова (100 м, баттерфляй), Григорий Тарасевич (50 м, спина), Вероника Попова (200 м, вольный стиль) и Климент Колесников (200 м, спина).

Чемпионат мира пройдёт с 16 по 30 июля 2017 года. Чемпионат России завершится 14 апреля.
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