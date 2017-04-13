Рылов победил на дистанции 50 м на спине на ЧР с лучшим результатом сезона в мире

Рылов на чемпионате страны в Москве проплыл 50 м на спине за 24,52 секунды. Ранее лучший результат сезона на дистанции 50 м на спине принадлежал японцу Юнуя Коге — 24,53 секунды. Вторым стал Григорий Тарасевич (24,93 секунды), третье место заняли Никита Ульянов и Климент Колесников (оба — 25,18 секунды).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.

Рылов проплыл 50 м на спине быстрее заявленного норматива (24,93) и квалифицировался на чемпионат мира, как и обладатель второго результата Тарасевич.