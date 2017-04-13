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13 апреля 2017, 20:44 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Сборная Санкт-Петербурга победила в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м на ЧР

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. Сборная Санкт-Петербурга победила в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров на чемпионате России по плаванию в Москве.

Андрей Шибасов, Евгений Сомов, Анастасия Лязева и Вероника Попова стали первыми с результатом 3 минуты 50,58 секунды.

Второе место заняла команда Москвы (Климент Колесников, Антон Чупков, Валерия Колотушкина, Ксения Юськова) — 3.51,80. Третьей стала команда Свердловской области (Полина Лапшина, Ярослав Корниенко, Сергей Тарханов, Анастасия Кирпичникова) — 3.53,77.
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