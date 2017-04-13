Красных победил на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию

Красных на чемпионате страны в Москве проплыл 800 м вольным стилем за 7 минут 54,49 секунды. Вторым стал Илья Дружинин (7 минут 57,99 секунды), третьим — Ярослав Потапов (8 минут 01,09 секунды).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.

Красных проплыл 800 м вольным стилем медленнее заявленного норматива (7.49,70) и не квалифицировался на чемпионат мира по итогам чемпионата России.