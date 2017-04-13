Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/29421717/
13 апреля 2017, 20:20 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Красных победил на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. Александр Красных выиграл чемпионат России по плаванию на дистанции 800 м вольным стилем.

Красных на чемпионате страны в Москве проплыл 800 м вольным стилем за 7 минут 54,49 секунды. Вторым стал Илья Дружинин (7 минут 57,99 секунды), третьим — Ярослав Потапов (8 минут 01,09 секунды).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.

Красных проплыл 800 м вольным стилем медленнее заявленного норматива (7.49,70) и не квалифицировался на чемпионат мира по итогам чемпионата России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Там, где действительно тает лед: горячая Ice girl из Уфы