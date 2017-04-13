Насретдинова победила на дистанции 50 м кролем на ЧР по плаванию в Москве

Насретдинова на чемпионате страны в Москве проплыла 50 м вольным стилем за 25.02 секунды. Второй стала Наталья Ловцова (25,09 секунды), третьей — Мария Каменева (25,44 секунды).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.

Насретдинова проплыла 100 м баттерфляем медленнее заявленного норматива (24,75) и не квалифицировалась на чемпионат мира по итогам чемпионата России.