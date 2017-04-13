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13 апреля 2017, 19:44 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Чимрова победила с рекордом России на дистанции 100 м баттерфляем на ЧР по плаванию

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. Светлана Чимрова выиграла чемпионат России по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем и отобралась на чемпионат мира.

Чимрова на чемпионате страны в Москве проплыла 100 м баттерфляем за 57,17 секунды, обновив свой же рекорд России. Второй стала Полина Егорова (58,91 секунды), третьей — Александра Сабитова (59,42 секунды).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.

Чимрова проплыла 100 м баттерфляем быстрее заявленного норматива (58,14) и квалифицировалась на чемпионат мира.
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