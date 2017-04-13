Чимрова победила с рекордом России на дистанции 100 м баттерфляем на ЧР по плаванию

Чимрова на чемпионате страны в Москве проплыла 100 м баттерфляем за 57,17 секунды, обновив свой же рекорд России. Второй стала Полина Егорова (58,91 секунды), третьей — Александра Сабитова (59,42 секунды).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.

Чимрова проплыла 100 м баттерфляем быстрее заявленного норматива (58,14) и квалифицировалась на чемпионат мира.