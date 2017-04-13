Рылов выиграл ЧР с лучшим результатом сезона в мире на дистанции 200 м на спине

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Рылов на чемпионате страны в Москве проплыл 200 м за 1 минуту 53,81 секунды. Ранее лучший результат сезона в мире принадлежал Сюй Цзяюй из Китая (1.55,04). Предыдущий рекорд Европы также принадлежал Рылову (1:53.97). Вторым стал Климент Колесников (1 минута 55,49 секунды), установивший юниорский рекорд мира. Третье место занял Андрей Шабасов (1 минута 57,71 секунды).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.

Рылов проплыл 200 м на спине быстрее заявленного норматива (1.57,33) и квалифицировался на чемпионат мира, как и обладатель второго результата Колесников.