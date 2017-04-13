Попова победила на дистанции 200 м вольным стилем на ЧР и отобралась на ЧМ

Попова на чемпионате страны в Москве проплыла 200 м кролем за 1 минуту 57,27 секунды. Второй стала Анастасия Гуженкова (1 минута 57,38 секунды), третьей — Виктория Андреева (1 минута 58,25 секунды).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.

Попова проплыла 200 м вольным стилем быстрее заявленного норматива (1.57,30) и квалифицировалась на чемпионат мира. Попова и Гуженкова квалифицировались в эстафету. Кандидатками в эстафетную команду 4×200 м вольным стилем также стали обладательницы 3-го и 4-го результата Андреева и Арина Опёнышева (1.58,70).