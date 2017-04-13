Межведомственная комиссия одобрила проведение ЧМ-2022 по плаванию в Казани

Заседание комиссии состоялось в среду. Мероприятие прошло под руководством вице-премьера РФ Виталия Мутко и с участием министра спорта РФ Павла Колобкова.

Ранее стало известно, что была одобрена идея проведения в России баскетбольного Кубка мира 2023 года и чемпионата мира по пляжному гандболу 2018 года в Казани. Кроме того, комиссия одобрила организацию в 2017—2019 годах этапов чемпионата мира по самолетному спорту в Казани и этапов чемпионата мира по мотоциклетному спорту в Краснодарском крае.

Казань в 2015 году принимала чемпионат мира по водным видам спорта.