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13 апреля 2017, 14:02 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Колмогоров рекомендует отказаться от старта в женской кролевой эстафете 4×100 м на ЧМ

ГОНКОНГ, 13 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров заявил, что рекомендует отказаться от участия в женской эстафете 4 по 100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

По итогам квалификационного чемпионата России никто из россиянок не выполнил индивидуальный норматив на дистанции 100 м вольным стилем.

«Не исключено, что ситуация с отказом от эстафеты в связи с уровнем выступления на дистанции повторится. Я буду рекомендовать отказаться от выступления на этой дистанции на чемпионате мира в Будапеште, и такой вариант возможен. С остальными эстафетами ситуация нормальная, будем готовиться в них выступить», — сказал Колмогоров по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Состав на июльский чемпионат мира по водным видам спорта-2017 будет утверждаться президиумом Всероссийской федерации плавания (ВФП).
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