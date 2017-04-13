Колмогоров рекомендует отказаться от старта в женской кролевой эстафете 4×100 м на ЧМ

По итогам квалификационного чемпионата России никто из россиянок не выполнил индивидуальный норматив на дистанции 100 м вольным стилем.

«Не исключено, что ситуация с отказом от эстафеты в связи с уровнем выступления на дистанции повторится. Я буду рекомендовать отказаться от выступления на этой дистанции на чемпионате мира в Будапеште, и такой вариант возможен. С остальными эстафетами ситуация нормальная, будем готовиться в них выступить», — сказал Колмогоров по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Состав на июльский чемпионат мира по водным видам спорта-2017 будет утверждаться президиумом Всероссийской федерации плавания (ВФП).