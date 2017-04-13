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13 апреля 2017, 12:39 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Тарасевич в квалификации ЧР проплыл 50 м на спине с 3-м результатом сезона в мире

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. Российский пловец Григорий Тарасевич в квалификации чемпионата России, который проходит в Москве, проплыл дистанцию 50 метров на спине с третьим результатом сезона в мире.

В четверг Тарасевич показал на этой дистанции время 24,98 секунды. Быстрее всех в этом сезоне 50 м на спине плавал японец Юнуя Кога — 24,53 секунды.

На дистанциях 200 м в квалификации лучшими стали Виктория Андреева в плавании комплексом (2 минуты 14,70 секунды) и Данила Изотов в плавании вольным стилем (1.49,72).

На стометровках квалификацию выиграли Полина Егорова в плавании на спине (1.00,92), Александр Попков в баттерфляе (52,41), Наталья Иванеева (1.08,13) и Антон Чупков (1.00,50) в брассе.

На дистанции 50 м кролем квалификацию выиграла Розалия Насретдинова (25,07).
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