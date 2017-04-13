Ефимова стала второй в квалификации ЧР на 100 м брассом и 200 м комплексом

На дистанции 50 м на спине лучшим в квалификации стал Григорий Тарасевич (24,98), на 50 м вольным стилем — Розалия Насретдинова (25,07).



Двукратный призёр Олимпийских игр Данила Изотов вышел в полуфинал на дистанции 200 м вольным стилем с первым временем — 1.49,72. На дистанции 100 м на спине лучей в квалификации стала Полина Егорова (1.00,92).



На 100 м баттерфляем квалификацию выиграл Александр Попков (52,41), на 200 м комплексом — Виктория Андреева (2.14,70), трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира Юлия Ефимова стала второй (2.17,60).

В квалификации на дистанции 100 м брассом победила Наталья Иванеева (1.08,13), Ефимова показала второй результат (1.08,66).