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13 апреля 2017, 12:25 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Ефимова стала второй в квалификации ЧР на 100 м брассом и 200 м комплексом

В Москве завершилась утренняя программа четвёртого дня чемпионата России по плаванию.

На дистанции 50 м на спине лучшим в квалификации стал Григорий Тарасевич (24,98), на 50 м вольным стилем — Розалия Насретдинова (25,07).

Двукратный призёр Олимпийских игр Данила Изотов вышел в полуфинал на дистанции 200 м вольным стилем с первым временем — 1.49,72. На дистанции 100 м на спине лучей в квалификации стала Полина Егорова (1.00,92).

На 100 м баттерфляем квалификацию выиграл Александр Попков (52,41), на 200 м комплексом — Виктория Андреева (2.14,70), трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира Юлия Ефимова стала второй (2.17,60).
В квалификации на дистанции 100 м брассом победила Наталья Иванеева (1.08,13), Ефимова показала второй результат (1.08,66).
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Новости Плавания

Тарасевич в квалификации ЧР проплыл 50 м на спине с 3-м результатом сезона в мире

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. Российский пловец Григорий Тарасевич в квалификации чемпионата России, который проходит в Москве, проплыл дистанцию 50 метров на спине с третьим результатом сезона в мире.
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