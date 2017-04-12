Пловчиха Фесикова не думает о завершении карьеры, пока способна конкурировать

Фесикова одержала победу на чемпионате России на дистанции 50 м на спине с результатом 27,93 секунды и выполнила отборочный норматив на чемпионат мира — 2017 в Будапеште.

«Об Играх в Токио пока не думаю, так далеко я не смотрю, постепенно, маленькими шажками двигаюсь, — сказала 26-летняя спортсменка. — Отобралась на чемпионат мира, это здорово. Конечно, хотелось выполнить отборочный норматив, но до конца не верилось. Рада, что все сложилось с отбором».

«Конечно, сейчас все идет как, не скажу, что завершение карьеры, но я плаваю пока есть силы, все равно сейчас самое основное для меня — это семья, — добавила Фесикова. — Это не просто, иногда хочется отдохнуть, поспать, но мне нравится так жить, я от этого кайфую. Пока есть силы, пока никто не обгоняет на “полтиннике”, до тех пор я буду плыть». В 2013 году спортсменка вышла замуж за пловца Сергея Фесикова и родила сына.

По словам спортсменки, дистанцию 200 м на спине она предпочла убрать из своей программы. «Такие дистанции, как 100 и 200 метров, уже даются тяжеловато, вот 200 метров уже убрали, посмотрим, что будет завтра на “сотне”, — подчеркнула Фесикова. — Дистанция 200 метров требует молодости и большой работы».

Чемпионат России проходит в московском спорткомплексе «Олимпийский» с 10 по 14 апреля.