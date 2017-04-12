Сборная Татарстана выиграла мужскую кролевую эстафету на чемпионате России в Москве

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне Анастасия Фесикова (Зуева) не думает о завершении карьеры и намерена выступать до тех пор, пока способна выдерживать конкуренцию. Об этом спортсменка рассказала журналистам.