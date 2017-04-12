Сборная Татарстана выиграла мужскую кролевую эстафету на чемпионате России в Москве
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Мужская сборная Татарстана одержала победу в эстафете 4×200 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию в Москве.
В среду сборная Республики Татарстан (Эрнест Максумов, Григорий Тарасевич, Эмиль Мухаметзянов, Александр Красных) преодолела дистанцию за 7 минут 17,90 секунды.
Второе место заняла сборная Москвы (Михаил Довгалюк, Артем Лобузов, Михаил Полищук, Николай Снегирев) со временем 7 минут 19,80 секунды. Тройку призеров замкнула сборная
Женская сборная
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