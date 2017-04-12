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12 апреля 2017, 20:56 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Сборная Татарстана выиграла мужскую кролевую эстафету на чемпионате России в Москве

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Мужская сборная Татарстана одержала победу в эстафете 4×200 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию в Москве.

В среду сборная Республики Татарстан (Эрнест Максумов, Григорий Тарасевич, Эмиль Мухаметзянов, Александр Красных) преодолела дистанцию за 7 минут 17,90 секунды.

Второе место заняла сборная Москвы (Михаил Довгалюк, Артем Лобузов, Михаил Полищук, Николай Снегирев) со временем 7 минут 19,80 секунды. Тройку призеров замкнула сборная Санкт-Петербурга (Александр Федоров, Вячеслав Андрусенко, Елисей Степанов, Виталий Лебанин) с результатом 7 минут 20,63 секунды.

Женская сборная Санкт-Петербурга (Екатерина Андреева, Мария Темникова, Анастасия Лязева, Вероника Попова) победила в комбинированной эстафете 4 по 100 метров — 4 минуты 07,78 секунды. Серебро досталось сборной Москвы (Александра Папуша, Ника Годун, Анна Михайлова, Катарина Милутинович) — 4.10,50. Бронза у сборной Свердловской области (Полина Лапшина, Анна Белоусова, Валентина Балахонцева, Валерия Саламатина) — 4.10,79.
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