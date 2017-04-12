Пловец Морозов назвал солидным свой результат на чемпионате России

Морозов одержал победу на этой дистанции на чемпионате страны с результатом 48,28 секунды и квалифицировался на чемпионат мира — 2017 в Будапеште.

«Легко никогда не бывает, просто ничего не дается, — сказал Морозов. — Результатом доволен, был на него готов. Надо работать дальше, до чемпионата мира осталось всего три месяца, поднажмем с подготовкой и посмотрим, что будет. Сейчас показал второй результат сезона в мире, это солидно».

По словам пловца, основную ставку он делает на дистанцию 50 м вольным стилем. «Больше внимания уделяю сейчас “полтиннику”, — сказал Морозов. — Постолимпийский сезон, решил “сотку” на расслабончике попробовать. Так что больше готовлю “полтинник”, но “сотка” у меня тоже неплохая».

Набрался опыта, чтобы работать самостоятельно

В этом сезоне Морозов продолжает тренироваться в США. Ранее вместе с пловцом проживали Никита Лобинцев и Александр Сухоруков, после Олимпиады-2016 спортсмены переехали в Россию. «Конечно, было лучше, когда мы все в одном режиме жили вместе, был хороший опыт, так скажем, — сказал пловец. — Но сейчас ничем не хуже, ничем не лучше, все-таки мы все профессиональные спортсмены, плавание — это индивидуальный спорт».

В предыдущих сезонах Морозов традиционно проходил подводку к чемпионату России у известного специалиста Виктора Авдиенко в Волгограде. «Виктор Авдиенко больше не мой тренер, стараюсь самостоятельно вести подготовку, — отметил спортсмен. — И в США в клубе “Троян” тоже больше самостоятельно готовлюсь. Это мой третий олимпийский цикл, думаю, я уже набрался опыта, чтобы больше самостоятельно готовиться».