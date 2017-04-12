Кирпичникова стала чемпионкой России на 1500 м кролем, но не выполнила норматив ЧМ
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Анастасия Кирпичникова завоевала золотую медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию в Москве, но не смогла квалифицироваться на чемпионат мира-2017.
Кирпичникова в среду показала результат 16 минут 30,08 секунды и не сумела выполнить отборочный норматив на чемпионат мира, который на этой дистанции составляет 16 минут 9,57 секунды. Серебро досталось Анне Егоровой (16.45,00), бронза у Анастасии Иваненко (16.46,36).
Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.
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