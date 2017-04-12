Всеволод Занько выиграл 50 метров брассом на ЧР и выполнил норматив ЧМ

Занько в среду в финале проплыл дистанцию за 27,20 секунды и на 0,04 секунды превзошел отборочный норматив на этой дистанции. Вторым стал Кирилл Пригода (27,28). Третья позиция у Ильи Хоменко (27,29).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.