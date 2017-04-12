Фесикова победила на дистанции 50 м на спине на ЧР и квалифицировалась на ЧМ

В финальном заплыве Фесикова преодолела дистанцию за 27,93 секунды и выполнила отборочный норматив, составляющий 28,01 секунды. Серебро досталось Дарье Устиновой (28,34). Бронза у Марии Каменевой (28,38).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.