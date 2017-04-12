Морозов стал чемпионом России на дистанции 100 м кролем и отобрался на ЧМ

В финале Морозов проплыл дистанцию за 48,28 секунды и превзошел отборочный норматив чемпионата мира, составляющий 48,55 секунды. Вторым стал Данила Изотов (48,53), также выполнивший норматив и квалифицировавшийся на мировое первенство. Тройку призеров замкнул Никита Королев (49,16).

Кроме того, Морозов и Изотов квалифицировались на чемпионат мира в эстафету 4×100 метров вольным стилем. В качестве кандидатов в эту эстафетную команду будут рассматриваться спортсмены, занявшие третье и четвертое места — Королев и Александр Попков соответственно.

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.