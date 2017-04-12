Осипенко проплыл быстрее всех 200 м комплексом на ЧР, но не выполнил норматив на ЧМ
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Александр Осипенко выиграл золото чемпионата России в Москве на дистанции 200 метров комплексным плаванием, но не квалифицировался на чемпионат мира-2017.
В финале Осипенко показал результат 2 минуты 00,89 секунды при отборочном нормативе 1.58,83 на этой дистанции. Второе место занял Иван Трофимов (2.00,95). Тройку призеров замкнул Дмитрий Горбунов (2.01,41).
Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.
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