Осипенко проплыл быстрее всех 200 м комплексом на ЧР, но не выполнил норматив на ЧМ

В финале Осипенко показал результат 2 минуты 00,89 секунды при отборочном нормативе 1.58,83 на этой дистанции. Второе место занял Иван Трофимов (2.00,95). Тройку призеров замкнул Дмитрий Горбунов (2.01,41).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.