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12 апреля 2017, 19:21 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Ефимова выиграла дистанцию 200 м брассом на ЧР с лучшим результатом сезона в мире

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Юлия Ефимова победила на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России по плаванию в Москве и выполнила отборочный норматив на чемпионат мира-2017.

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> Юлия <span class=error>Ефимова</span> победила на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России по плаванию в Москве и выполнила отборочный норматив на чемпионат мира-2017. Увеличить
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© РИА "Новости"

Ефимова в среду в финале преодолела дистанцию за 2 минуты 21,35 секунды, почти на две секунды обновив лучший результат сезона в мире, принадлежавший ей же — 2 минуты 23,17 секунды. Кроме того, Ефимова квалифицировалась на чемпионат мира, превзойдя отборочный норматив, составлявший 2.23,83.

Серебро досталось Марии Темниковой (2.24,80). Бронза у Софьи Андреевой (2.26,82).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.
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