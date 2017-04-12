Ефимова выиграла дистанцию 200 м брассом на ЧР с лучшим результатом сезона в мире

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Ефимова в среду в финале преодолела дистанцию за 2 минуты 21,35 секунды, почти на две секунды обновив лучший результат сезона в мире, принадлежавший ей же — 2 минуты 23,17 секунды. Кроме того, Ефимова квалифицировалась на чемпионат мира, превзойдя отборочный норматив, составлявший 2.23,83.

Серебро досталось Марии Темниковой (2.24,80). Бронза у Софьи Андреевой (2.26,82).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.