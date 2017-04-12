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12 апреля 2017, 19:08 | Водные: Плавание | ТАСС

Скворцов связал нелучшее состояние на чемпионате России с приемом антибиотиков

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Многократный призер чемпионатов мира и Европы Николай Скворцов считает, что курс антибиотиков отрицательно сказывается на его выступлениях на чемпионате России по плаванию. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

33-летний Скворцов занял пятое место на дистанции 200 м баттерфляем на чемпионате страны, который является квалификационным на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште. Чемпионом России на этой дистанции стал Даниил Пахомов, однако отборочный норматив не удалось выполнить никому из спортсменов.

«Тяжело было, — сказал Скворцов. — Видимо, это из-за того, что в феврале я принимал антибиотики. Наверное, еще не отошел, чувствую слабость. Ничего, все равно пятое место на чемпионате России — хороший результат».

По словам пловца, надежды он возлагает на свою основную дистанцию — 100 м баттерфляем. «Я больше рассчитываю на дистанцию 100 м, а на 200 м заявился наудачу, — отметил он. — Конечно, я не на пике сейчас, но все будет видно завтра, чувство воды хорошее, просто мощности нет. В принципе, адреналин есть».

Чемпионат России по плаванию проходит в московском спорткомплексе «Олимпийский».
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