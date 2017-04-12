Пахомов победил на 200 м баттерфляем на ЧР по плаванию, но не выполнил норматив на ЧМ
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт. Даниил Пахомов победил на дистанции 200 метров баттерфляем на чемпионате России по плаванию в Москве, но не смог квалифицироваться на чемпионат мира.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Пахомов в среду преодолел дистанцию за 1 минуту 56,30 секунды, что на 0,19 секунды хуже отборочного норматива. Второе место занял Александр Прибыток (1.57,16). Тройку призеров замкнул Александр Кудашев (1.57,21).
Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter