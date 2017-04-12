Пахомов победил на 200 м баттерфляем на ЧР по плаванию, но не выполнил норматив на ЧМ

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Пахомов в среду преодолел дистанцию за 1 минуту 56,30 секунды, что на 0,19 секунды хуже отборочного норматива. Второе место занял Александр Прибыток (1.57,16). Тройку призеров замкнул Александр Кудашев (1.57,21).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.