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12 апреля 2017, 18:51 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Пахомов победил на 200 м баттерфляем на ЧР по плаванию, но не выполнил норматив на ЧМ

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Даниил Пахомов победил на дистанции 200 метров баттерфляем на чемпионате России по плаванию в Москве, но не смог квалифицироваться на чемпионат мира.

Пахомов победил на 200 м баттерфляем на ЧР по плаванию но не выполнил норматив на ЧМ - Фото 1 Увеличить
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Пахомов в среду преодолел дистанцию за 1 минуту 56,30 секунды, что на 0,19 секунды хуже отборочного норматива. Второе место занял Александр Прибыток (1.57,16). Тройку призеров замкнул Александр Кудашев (1.57,21).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.
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