Пригода, Чимрова, Андреева стали лучшими в квалификации в 3-й день ЧР по плаванию

Егорова (на спине, 28,32) и Пригода (брасс, 27,32) показали лучший результат в плавании на 50 м в квалификации, Андреева (вольный стиль, 1.59,39) и Колесников (на спине, 1.57,87) в плавании на 200 м.

На дистанции 100 м баттерфляем квалификацию выиграла Светлана Чимрова (58,24).

Чемпионат России завершится 14 апреля.