Пригода, Чимрова, Андреева стали лучшими в квалификации в 3-й день ЧР по плаванию
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Светлана Чимрова, Виктория Андреева, Кирилл Пригода, Климент Колесников, Полина Егорова выиграли квалификационные заплывы на своих дистанциях на чемпионате России в Москве.
Егорова (на спине, 28,32) и Пригода (брасс, 27,32) показали лучший результат в плавании на 50 м в квалификации, Андреева (вольный стиль, 1.59,39) и Колесников (на спине, 1.57,87) в плавании на 200 м.
На дистанции 100 м баттерфляем квалификацию выиграла Светлана Чимрова (58,24).
Чемпионат России завершится 14 апреля.
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