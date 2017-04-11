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11 апреля 2017, 21:22 | Водные: Плавание | ТАСС

Пловчиха Насретдинова заявила, что входит в олимпийский цикл с более серьезным настроем

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Розалия Насретдинова, одержавшая победу на чемпионате России по плаванию на дистанции 100 м вольным стилем, призналась, что входит в новый олимпийский цикл с более серьезным настроем. Об этом она рассказала журналистам.

«После олимпийского цикла в моей жизни ничего не изменилось, но в новый цикл вхожу с более серьезным настроем, подготовка более серьезная, — сказала Насретдинова. — Мне уже исполнилось 20 лет, пора более серьезно относиться ко всему».

Несмотря на победу на чемпионате России, спортсменке не удалось выполнить отборочный норматив на чемпионат мира — 2017 по водным видам спорта в Будапеште. «На самом деле, это не особо досадная ситуация, моя основная дистанция — 50 м вольным стилем, — отметила Насретдинова. — А 100 м вольным стилем — второстепенная, я еще не очень готова к ней. Буду настраиваться на свою основную дистанцию».

«Конечно, я надеялась, что смогу выполнить отборочный норматив, но, если честно, не была до конца уверена, что смогу завоевать золото чемпионата России, — добавила она. — Что касается подготовки к чемпионату страны, то подготовка к турниру была серьезная. Это серьезные соревнования, здесь идет отбор, конкуренция высокая».

На Играх-2016 Насретдинова выступала в эстафете 4×100 м вольным стилем, а также на дистанции 50 метров кролем, но не сумела завоевать медалей.

Чемпионат России по плаванию проходит в московском спорткомплексе «Олимпийский».
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