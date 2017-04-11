Илья Дружинин победил на дистанции 1500 м вольным стилем на ЧР по плаванию

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Дружинин на чемпионате страны в Москве проплыл 1500 м вольным стилем за 15 минут 3,76 секунды при нормативе 14 минут 58,79 секунды. Вторым стал Ярослав Потапов (15.19,64), третьим — Максим Травников (15.22,69).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.