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11 апреля 2017, 20:59 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Илья Дружинин победил на дистанции 1500 м вольным стилем на ЧР по плаванию

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Илья Дружинин выиграл чемпионат России по плаванию на дистанции 1500 м вольным стилем, но не смог выполнить отборочный норматив чемпионата мира.

Илья Дружинин победил на дистанции 1500 м вольным стилем на ЧР по плаванию - Фото 1 Увеличить
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Дружинин на чемпионате страны в Москве проплыл 1500 м вольным стилем за 15 минут 3,76 секунды при нормативе 14 минут 58,79 секунды. Вторым стал Ярослав Потапов (15.19,64), третьим — Максим Травников (15.22,69).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.
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МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Розалия Насретдинова, одержавшая победу на чемпионате России по плаванию на дистанции 100 м вольным стилем, призналась, что входит в новый олимпийский цикл с более серьезным настроем. Об этом она рассказала журналистам.
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