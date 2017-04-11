Сборная Санкт-Петербурга победила в смешанной эстафете на ЧР по плаванию
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт. Сборная Санкт-Петербурга победила в смешанной эстафете 4 по 100 м на чемпионате России по плаванию в Москве.
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Команда
Второе место заняла команда Москвы (Владислав Гринев, Николай Снегирев, Катарина Милутинович, Полина Осипенко) с результатом 3 минуты 31,98 секунды. Третьей стала команда Новосибирской области (Александр Клюкин, Даниил Марков, Арина Суркова, Наталья Ловцова), показавшая время 3 минуты 33,54 секунды.
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