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11 апреля 2017, 21:06 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Сборная Санкт-Петербурга победила в смешанной эстафете на ЧР по плаванию

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Сборная Санкт-Петербурга победила в смешанной эстафете 4 по 100 м на чемпионате России по плаванию в Москве.

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Команда Санкт-Петербурга (Вячеслав Прудников, Вячеслав Андрусенко, Дарья Устинова, Вероника Попова) во вторник проплыли эстафету за 3 минуты 29,59 секунды.

Второе место заняла команда Москвы (Владислав Гринев, Николай Снегирев, Катарина Милутинович, Полина Осипенко) с результатом 3 минуты 31,98 секунды. Третьей стала команда Новосибирской области (Александр Клюкин, Даниил Марков, Арина Суркова, Наталья Ловцова), показавшая время 3 минуты 33,54 секунды.
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