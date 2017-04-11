Устинова заявила, что не ставила цель отобраться на ЧМ на чемпионате России по плаванию
МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Бронзовый призер чемпионата мира — 2013 Дарья Устинова рассказала, что не зацикливалась на необходимости выполнения отборочных нормативов на чемпионате России по плаванию. Об этом спортсменка рассказала журналистам.
Устинова принимает участие в квалификационном чемпионате России, который проходит в Москве. Во вторник спортсменка одержала победу на дистанции 200 м на спине и выполнила отборочный норматив на чемпионат мира — 2017 по водным видам спорта в Будапеште.
«Тренер мне сказал, что даже если я не выполню норматив на чемпионат мира, то ничего страшного, работаем дальше, — сказала Устинова. — Наши планы — это Олимпиада 2020 года в Токио, сейчас это просто проходящий старт, простартовка. Касаемо тренировок, мы не то что не подводились к чемпионату России, но не делали на нем акцента, но я очень рада, что отобралась на чемпионат мира».
Спортсменка рассказала, что старалась контролировать каждое движение на соревнованиях
Устинова призналась, что ей не дают покоя нереализованные задачи на Олимпиаде-2016. «В Рио мы не добились той цели, которую поставили изначально — выиграть Олимпиаду, поэтому после Игр не отдыхала, а сразу продолжила работу, нельзя терять время, — отметила спортсменка. — Конечно, я продолжаю думать о том, что могло бы быть, коснись я бортика в Рио на три десятых секунды раньше. Но что было, уже не вернуть, надо уже дальше настраиваться и готовиться к предстоящим соревнованиям».
На Играх-2016 Устинова заняла четвертое место на дистанции 200 м на спине, от третьего места спортсменку отделили 0,35 секунды.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter