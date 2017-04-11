Пловец Тарасевич не исключает, что в будущем займется тренерской работой

21-летний пловец принимает участие в чемпионате России, который проходит в Москве 10—14 апреля . Спортсмен уже выполнил отборочный норматив на чемпионат мира — 2017 по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 100 м на спине.

В настоящее время Тарасевич проживает и учится в США. По словам спортсмена, в дополнение к этому он стал студентом Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

«Я подумал, что у меня уже есть 16 лет опыта в плавании, так почему бы не продолжить свое образование в этой сфере, — сказал Тарасевич. — Так почему бы не привнести что-то со стороны? Я поступил в казанскую академию физической культуры и спорта и буду обучаться по специальности тренера, эта область меня очень привлекает. Возможно, в будущем начну тренировать».

«В Казани созданы прекрасные условия в плане инфраструктуры, я был там несколько раз, выступал на чемпионате мира — 2015, Казань мне очень нравится», — добавил пловец.