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11 апреля 2017, 19:57 | Водные: Плавание | ТАСС

Пловец Тарасевич не исключает, что в будущем займется тренерской работой

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российский пловец Григорий Тарасевич не исключает, что свяжет свою жизнь в будущем с работой тренером. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

21-летний пловец принимает участие в чемпионате России, который проходит в Москве 10—14 апреля. Спортсмен уже выполнил отборочный норматив на чемпионат мира — 2017 по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 100 м на спине.

В настоящее время Тарасевич проживает и учится в США. По словам спортсмена, в дополнение к этому он стал студентом Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

«Я подумал, что у меня уже есть 16 лет опыта в плавании, так почему бы не продолжить свое образование в этой сфере, — сказал Тарасевич. — Так почему бы не привнести что-то со стороны? Я поступил в казанскую академию физической культуры и спорта и буду обучаться по специальности тренера, эта область меня очень привлекает. Возможно, в будущем начну тренировать».

«В Казани созданы прекрасные условия в плане инфраструктуры, я был там несколько раз, выступал на чемпионате мира — 2015, Казань мне очень нравится», — добавил пловец.

Тарасевич является участником Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в составе сборной России.
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