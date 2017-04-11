Пловец Тарасевич не исключает, что в будущем займется тренерской работой
МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российский пловец Григорий Тарасевич не исключает, что свяжет свою жизнь в будущем с работой тренером. Об этом спортсмен рассказал журналистам.
21-летний пловец принимает участие в чемпионате России, который проходит в Москве
В настоящее время Тарасевич проживает и учится в США. По словам спортсмена, в дополнение к этому он стал студентом Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
«Я подумал, что у меня уже есть 16 лет опыта в плавании, так почему бы не продолжить свое образование в этой сфере, — сказал Тарасевич. — Так почему бы не привнести
«В Казани созданы прекрасные условия в плане инфраструктуры, я был там несколько раз, выступал на чемпионате мира — 2015, Казань мне очень нравится», — добавил пловец.
Тарасевич является участником Олимпиады-2016 в
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