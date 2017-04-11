Чупков победил на дистанции 200 м брассом на ЧР по плаванию и отобрался на ЧМ
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт. Антон Чупков выиграл чемпионат России по плаванию на дистанции 200 м брассом.
Чупков на чемпионате страны в Москве проплыл 200 м брассом за 2 минуты 8,03 секунды. Вторым стал Илья Хоменко (2.08,09), третьим — Кирилл Пригода (2.09,02).
Чупков и Хоменко квалифицировались на чемпионат мира, показав результат лучше норматива (2.10,04).
Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter