Чупков победил на дистанции 200 м брассом на ЧР по плаванию и отобрался на ЧМ

Чупков на чемпионате страны в Москве проплыл 200 м брассом за 2 минуты 8,03 секунды. Вторым стал Илья Хоменко (2.08,09), третьим — Кирилл Пригода (2.09,02).

Чупков и Хоменко квалифицировались на чемпионат мира, показав результат лучше норматива (2.10,04).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.