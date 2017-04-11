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11 апреля 2017, 19:50 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Чупков победил на дистанции 200 м брассом на ЧР по плаванию и отобрался на ЧМ

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Антон Чупков выиграл чемпионат России по плаванию на дистанции 200 м брассом.

Чупков на чемпионате страны в Москве проплыл 200 м брассом за 2 минуты 8,03 секунды. Вторым стал Илья Хоменко (2.08,09), третьим — Кирилл Пригода (2.09,02).

Чупков и Хоменко квалифицировались на чемпионат мира, показав результат лучше норматива (2.10,04).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.
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