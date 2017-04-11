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11 апреля 2017, 19:51 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Насретдинова победила на дистанции 100 м вольным стилем на ЧР по плаванию

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Розалия Насретдинова выиграла чемпионат России по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем.

Насретдинова на чемпионате страны в Москве проплыла 100 м за 54,86 секунды. Второй стала Виктория Андреева (55,01), третьей — Арина Опёнышева (55,02).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.

Так как никто из спортсменок не проплыл 100 м быстрее заявленного норматива (54,15), то индивидуально никто на этой дистанции на чемпионат мира не квалифицировался. Пловчихи, занявшие места с 1-го по 4-е в финальном заплыве, будут рассматриваться в качестве кандидатов в команду на эстафету 4 по 100 м вольным стилем на чемпионате мира.

На чемпионате России четвертое место в финальном заплыве у Марии Каменевой (55,03).
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