Насретдинова победила на дистанции 100 м вольным стилем на ЧР по плаванию

Насретдинова на чемпионате страны в Москве проплыла 100 м за 54,86 секунды. Второй стала Виктория Андреева (55,01), третьей — Арина Опёнышева (55,02).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.

Так как никто из спортсменок не проплыл 100 м быстрее заявленного норматива (54,15), то индивидуально никто на этой дистанции на чемпионат мира не квалифицировался. Пловчихи, занявшие места с 1-го по 4-е в финальном заплыве, будут рассматриваться в качестве кандидатов в команду на эстафету 4 по 100 м вольным стилем на чемпионате мира.

На чемпионате России четвертое место в финальном заплыве у Марии Каменевой (55,03).