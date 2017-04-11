Попова выиграла дистанцию 400 м вольным стилем на ЧР по плаванию и отобралась на ЧМ
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт. Призер чемпионата мира в эстафетном плавании Вероника Попова победила на чемпионате России на дистанции 400 м вольным стилем.
Попова на чемпионате страны в Москве проплыла 400 м за 4 минуты 07,59 секунды. Второй стала Анна Егорова (4.10,47), третьей — Арина Опёнышева (4.12,52).
Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.
Попова проплыла 400 м быстрее заявленного норматива (4.08,57) и квалифицировалась на чемпионат мира.
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