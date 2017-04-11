Евгений Рылов выиграл ЧР по плаванию на дистанции 100 м на спине и отобрался на ЧМ
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт. Призер Олимпийских игр Евгений Рылов выиграл чемпионат России по плаванию на дистанции 100 м на спине.
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Рылов на чемпионате страны в Москве проплыл дистанцию за 53,13 секунды. Вторым стал Григорий Тарасевич (53,54), третьим — Андрей Шабасов (53,77).
Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.
Рылов проплыл 100 м быстрее заявленного норматива (53,60) и квалифицировался на чемпионат мира, так же как Тарасевич.
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