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11 апреля 2017, 18:30 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Евгений Рылов выиграл ЧР по плаванию на дистанции 100 м на спине и отобрался на ЧМ

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Призер Олимпийских игр Евгений Рылов выиграл чемпионат России по плаванию на дистанции 100 м на спине.

<em>МОСКВА 11 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Призер Олимпийских игр Евгений <span class=error>Рылов</span> выиграл чемпионат России по плаванию на дистанции 100 м на спине. Увеличить
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Рылов на чемпионате страны в Москве проплыл дистанцию за 53,13 секунды. Вторым стал Григорий Тарасевич (53,54), третьим — Андрей Шабасов (53,77).

Чемпионат России является квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Для отбора на эти соревнования нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы.

Рылов проплыл 100 м быстрее заявленного норматива (53,60) и квалифицировался на чемпионат мира, так же как Тарасевич.
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