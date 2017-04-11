Ефимова вышла в полуфинал ЧР на дистанции 200 м брассом с 4-м результатом
Трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла в полуфинал чемпионата России по плаванию в Москве на дистанции 200 м брассом с четвёртым временем (2.30,87).
Выиграла квалификацию Мария Темникова (2.26,87).
Двукратный призёр Олимпийских игр Данила Изотов с первым временем вышел в полуфинал на 100 м вольным стилем (49,18). Никита Лобинцев стал третьим (49,50), Владимир Морозов — четвёртым (49,57).
Двукратный призёр чемпионата мира Николай Скворцов прошёл отбор на дистанции 200 м баттерфляем с восьмым временем (2.01,49). Выиграл квалификацию Александр Прибыток (1.58,97). На дистанции 400 м вольным стилем лучшей в квалификации стала бронзовый призёр чемпионата мира Вероника Попова (4.10,04).
На 200 м комплексом с первым временем в полуфинал вышел Кирилл Пригода (1.59,65).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter