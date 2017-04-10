Мантуров: Российские пловцы должны конкурировать за золотые медали на Олимпийских играх

«После Олимпиады в Рио каждый тренер и каждый спортсмен сделал свои выводы с учетом того, что с 90-х годов на чемпионатах мира и Олимпиадах мы практически не имеем золотых медалей, — сказал Мантуров. — Хотелось бы получить не только одно золото, а выиграть во многих дисциплинах. Будем исходить из того, чтобы добиваться таких результатов, у нас есть хороший потенциал».

«Наши юноши дают хорошие результаты, в прошлом году на чемпионате мира по плаванию на короткой воде выступали юниоры, принесли золото и рекорды мира, — добавил он. — Молодежь сейчас уже окрепла и может выступать на взрослых соревнованиях, рассчитываем на их потенциал».