Мантуров: Российские пловцы должны конкурировать за золотые медали на Олимпийских играх
МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российские пловцы имеют хороший потенциал и в будущем способны претендовать на золотые медали Олимпийских игр. Об этом журналистам заявил глава высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП) Денис Мантуров.
«После Олимпиады в Рио каждый тренер и каждый спортсмен сделал свои выводы с учетом того, что с 90-х годов на чемпионатах мира и Олимпиадах мы практически не имеем золотых медалей, — сказал Мантуров. — Хотелось бы получить не только одно золото, а выиграть во многих дисциплинах. Будем исходить из того, чтобы добиваться таких результатов, у нас есть хороший потенциал».
«Наши юноши дают хорошие результаты, в прошлом году на чемпионате мира по плаванию на короткой воде выступали юниоры, принесли золото и рекорды мира, — добавил он. — Молодежь сейчас уже окрепла и может выступать на взрослых соревнованиях, рассчитываем на их потенциал».
На Олимпиаде в
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