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10 апреля 2017, 21:45 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Довгалюк, Морозов, Колесников и Полищук победили на ЧР в эстафете 4×100 м кролем

Михаил Довгалюк, Владимир Морозов, Климент Колесников и Михаил Полищук победили в эстафете 4×100 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию в Москве.

Время победителей — 3 минуты 16,36 секунды. Второе место заняли Евгений Рылов, Ярослав Никулин, Иван Гирёв и Никита Лобинцев (3.16,80), третье — Евгений Лагунов, Елисей Степанов, Евгений Айзетуллов и Александр Попков (3.21,49).

У женщин в данной дисциплине победу одержали Катарина Милутинович, Валерия Колотушкина, Ксения Юськова и Полина Осипенко (3.43,60), вторыми стали Вероника Попова, Юлия Сноз, Ирина Шваева и Дарья Карташова (3.43,79), третьими — Дарья Константиновна Устинова, Валерия Саламатина, Полина Лапшина и Анастасия Кирпичникова (3.44,00).
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