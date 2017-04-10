Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/29381920/
10 апреля 2017, 21:45 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Пловчиха Анастасия Кирпичникова стала чемпионкой России на дистанции 800 м кролем

Анастасия Кирпичникова победила на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию в Москве.

Кирпичникова проплыла 800 м с результатом 8 минут 36,25 секунды. Второй стала Анна Егорова (8.36,54), третьей — Валерия Саламатина (8.43,51).

Кирпичникова не выполнила условия отбора на июльский чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште, для чего нужно было занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы (8.28,44).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Там, где действительно тает лед: горячая Ice girl из Уфы