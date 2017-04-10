Пловчиха Анастасия Кирпичникова стала чемпионкой России на дистанции 800 м кролем

Кирпичникова проплыла 800 м с результатом 8 минут 36,25 секунды. Второй стала Анна Егорова (8.36,54), третьей — Валерия Саламатина (8.43,51).

Кирпичникова не выполнила условия отбора на июльский чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште, для чего нужно было занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы (8.28,44).