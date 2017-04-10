Костин: Норматив отбора на ЧМ на 50 м баттерфляем близок к рекорду РФ и очень непрост

Костин победил на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате России по плаванию в Москве и выполнил условия отбора на чемпионат мира по водным видам спорта. Костин проплыл 50 м баттерфляем за 23,27 секунды. Вторым стал Евгений Седов (23,56), третьим — Андрей Жилкин (23,58).

«Готовился и настраивался, чтобы выполнить норматив, он достаточно тяжелый — почти по рекорду России. И я очень доволен, что на 0,02 его перевыполнил и попал на чемпионат мира. Могло быть такое, что вообще никто бы не выполнил этот норматив. Относительно недавно стал плавать полтинник, до этого это было как хобби, а плавал 22 м и 100 м. Но сейчас полтинник подтянулся, результат подрос. Данный результат (будет) на чемпионате мира — можно рассчитывать на финал», — заявил Костин журналистам.