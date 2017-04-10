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10 апреля 2017, 20:57 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Ефимова с лучшим результатом сезона в мире победила в ЧР на дистанции 50 м брассом

Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова победила на дистанции 50 м брассом на чемпионате России в Москве, перекрыв свой же лучший результат сезона в мире, установленный ранее в полуфинале соревнований.

Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия <span class=error>Ефимова</span> победила на дистанции 50 м брассом на чемпионате России в Москве перекрыв свой же лучший результат сезона в мире установленный ранее в полуфинале соревнований. Увеличить
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Ефимова проплыла финал за 29,88 секунды. Ранее лучший результат сезона в мире принадлежал шведке Дженни Йоханссон (30,39), который Ефимова перекрыла еще в полуфинале заплыва на 50 м брассом со временем 29,95 секунды. Второе место заняла Анна Ганус (31,43), третье — Мария Темникова (31,52).

Ефимова отобралась на июльский чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште, для чего нужно было занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы (30,99).
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