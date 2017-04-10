Ефимова с лучшим результатом сезона в мире победила в ЧР на дистанции 50 м брассом

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Ефимова проплыла финал за 29,88 секунды. Ранее лучший результат сезона в мире принадлежал шведке Дженни Йоханссон (30,39), который Ефимова перекрыла еще в полуфинале заплыва на 50 м брассом со временем 29,95 секунды. Второе место заняла Анна Ганус (31,43), третье — Мария Темникова (31,52).

Ефимова отобралась на июльский чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште, для чего нужно было занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы (30,99).