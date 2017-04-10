Пловец Олег Костин стал чемпионом России на 50 м баттерфляем и квалифицировался на ЧМ

Костин проплыл 50 м баттерфляем за 23,27 секунды. Вторым стал Евгений Седов (23,56), третьим — Андрей Жилкин (23,58).

Для отбора на июльский чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште нужно было занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы (23,29). Таким образом, Костин квалифицировался на ЧМ.