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10 апреля 2017, 20:52 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Пловец Олег Костин стал чемпионом России на 50 м баттерфляем и квалифицировался на ЧМ

Олег Костин победил на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате России по плаванию в Москве и выполнил условия отбора на чемпионат мира по водным видам спорта.

Костин проплыл 50 м баттерфляем за 23,27 секунды. Вторым стал Евгений Седов (23,56), третьим — Андрей Жилкин (23,58).

Для отбора на июльский чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште нужно было занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы (23,29). Таким образом, Костин квалифицировался на ЧМ.
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